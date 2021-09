Les zoos les plus incroyables de France

Les Français sont fans de zoos. Avant la pandémie, ils étaient plus de 20 millions de Français à se rendre dans des parcs animaliers. Mais les zoos ont dû s’adapter : plus question d’enfermer les animaux dans des cages trop petites pour que les spectateurs puissent mieux les voir. Dans ce documentaire, découvrez des zoos vraiment pas comme les autres. Certains parcs rivalisent d’imagination pour séduire les visiteurs, et surtout pour améliorer le confort de leurs animaux. Comme Le Bioparc de Doué-la-Fontaine, le seul zoo troglodyte au monde. Ici, pas de cages pour les animaux mais des enclos naturels creusés dans la roche. Ou encore à Pairi Daiza, à la frontière belge : ici, les animaux évoluent dans un décor qui recrée à la perfection leur région d’origine et les visiteurs peuvent même dormir au milieu des ours et des loups, dans un lodge ultra-luxueux. D’autres parcs sont tout aussi étonnants comme le zoo d’Amnéville, ou encore celui du Pal, près de Moulin. Là-bas, depuis leurs vastes prairies, les animaux peuvent regarder les visiteurs faire du manège et même transpirer lors de la course traditionnelle qui traverse le zoo chaque année. Et à chaque fois, découvrez des animaux aussi attachants qu’impressionnants.