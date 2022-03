Les inconnus : histoire d’un succès

Retracez l'histoire de Didier Bourbon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, les membres du célèbre trio Les Inconnus ! Découvrez ou redécouvrez leurs parodies, leurs sketches et leurs films à travers un documentaire qui, grâce notamment aux témoignages de nombreuses personnalités, vous dévoilera des secrets de tournage et anecdotes sur la bande qui a su s'inscrire dans le coeur des Françaises et des Français !