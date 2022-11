Tous Inconnus - Partie 1

Et si Les Inconnus se réveillaient un jour dans un monde où les Inconnus sont vraiment inconnus ?Dans cette fiction inédite, les trois humoristes sont de nouveau réunis dans un programme pour le moins étonnant. Un matin, les trois compères, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus ont la désagréable surprise de découvrir que personne ne les reconnait et que le groupe d’humoriste n’a jamais existé.Démarre alors une quête pour nos trois amis qui tâcheront de comprendre cette situation absurde. Au fil de l’histoire, ils découvrent que leurs sketchs et chansons cultes existent bel et bien mais qu’ils ont été interprétés par d’autres comédiens. Le téléspectateur découvre alors en même temps que le trio les copies conformes de ces sketchs, mais joués par d’autres : Télémagouilles, Les chasseurs, C'est toi que je t'aime, Les sectes, Auteuil Neuilly Passy, Rap-tout, Le commissariat de police, Tournez ménages, Isabelle a les yeux bleus…En tout, 19 sketchs seront revisités pour l’occasion par une pléiade d’humoristes, comédiens et chanteurs.Avec au casting :Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal LégitimusNikos Aliagas, Gil Alma, Caroline Anglade, Eric Antoine, Arthur, Artus, Benabar, François Berléand, Redouane Bougheraba, Michel Boujenah, Frédéric Bouraly, Wahid Bouzidi, Claudio Capéo, Carlito, Cartman, Patrick Chesnais, Camille Combal, Gérémy Crédeville, François-Xavier Demaison, Anne Depétrini, Vincent Desagnat, Djimo, Issa Doumbia, Arnaud Ducret, Antoine Dulery, Pascal Elbé, Elodie Fontan, Elodie Frégé, Charlotte Gabris, Maxime Gasteuil, Youssef Hajdi, Virginie Hocq, Jarry, Bérengère Krief, Jean-Luc Lemoine, Philippe Lacheau, Chantal Ladesou, Jonathan Lambert, Baptiste Lecaplain, Mathieu Madénian, Hélène Mannarino, McFly, Isabelle Nanty, Helena Noguerra, Pierre Palmade, Manu Payet, Laurie Peret, Florent Peyre, M Pokora, Jhon Rachid, Adil Rami, Alex Ramirès, Medi Sadoun, Elie Semoun, Soprano, JoeyStarr, Ahmed Sylla, Thaïs Vauquières, Tom Villa et Christophe Willem.