Tous Inconnus - Partie 1

Et si Les Inconnus se réveillaient un jour dans un monde où les Inconnus sont vraiment inconnus ? Dans cette fiction, les trois humoristes sont de nouveau réunis dans un programme pour le moins étonnant. Un matin, les trois compères, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus ont la désagréable surprise de découvrir que personne ne les reconnait et que le groupe d’humoriste n’a jamais existé. Démarre alors une quête pour nos trois amis qui tâcheront de comprendre cette situation absurde. Au fil de l’histoire, ils découvrent que leurs sketchs et chansons cultes existent bel et bien mais qu’ils ont été interprétés par d’autres comédiens. Le téléspectateur découvre alors en même temps que le trio les copies conformes de ces sketchs, mais joués par d’autres : Télémagouilles, Les chasseurs, C'est toi que je t'aime, Les sectes, Auteuil Neuilly Passy, Rap-tout, Le commissariat de police, Tournez ménages, Isabelle a les yeux bleus… En tout, 19 sketchs seront revisités pour l’occasion par une pléiade d’humoristes, comédiens et chanteurs.