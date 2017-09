Les acteurs poussent la chansonnette en soutien à St-Martin !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TMC |

A la fin des années 1990, et pendant plusieurs saisons, le tournage de la série "Les Vacances de l’amour" se tenait à Saint-Martin. L’année dernière, les acteurs y étaient également retournés le temps de quelques épisodes. Et alors qu’on apprenait que l’île avait été dévastée à plus de 95% par le terrible ouragan Irma, Hélène et toute sa clique ont décidé de se mobiliser en enregistrant une chanson en hommage à Saint-Martin dont les fonds récoltés seront reversés au profit des associations qui aident à la reconstruction.

C’est la comédienne Elsa Esnoult qui a partagé une vidéo sur sa page Facebook pour dévoiler une partie de l’enregistrement en studio : "Coucou tout le monde. Nous voilà en direct du studio. Nous nous sommes tous réunis aujourd’hui pour montrer notre soutien à Saint-Martin. Nous avons tous une partie de nous qui a été très touchée par ce qu’il se passait."

Accompagnée notamment de Patrick Puydebat, Laly Meignan ou encore Philippe Vasseur, ils ont fredonné "Saint-Martin, Saint-Martin ne pleure pas" sur une mélodie produite par Jean-Luc Azoulay. Reste à savoir si ces événements seront intégrés au scénario des "Mystères de l’amour".