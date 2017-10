Antoine fait des infidélités à Ingrid...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

La relation passionnelle entre Antoine et Ingrid n'est plus. Le jeune homme a succombé aux charmes d'Olga et a passé la nuit avec elle. Mais, à force de jouer avec le feu, le beau gosse risquerait de se brûler les ailes...

Souvenez-vous. Lorsqu'Antoine est apparu dans la vie d'Ingrid, cette dernière pensait avoir trouvé chaussure à son pied. Alors que le jeune homme venait avant tout chez la mère de famille pour se venger de la mort de son ami, ce dernier a succombé aux charmes de la jolie brune. Depuis, les deux tourtereaux sont inséparables. A coup de déclarations d'amour et d'étreintes passionnés, les deux âmes sœurs semblaient unies pour la vie. Mais, dans le dernier épisode des Mystères de l'Amour diffusé la semaine dernière sur TMC, Antoine a fait une infidélité à Ingrid.



Olga, qui semblait très intéressée par le jeune homme depuis un moment est passée à l'acte et est parvenue à séduire Antoine. "J'espère que tu ne regrettes pas d'avoir fait ça à Ingrid", avoue la jeune femme, prise de remords, à Antoine. Non contente de piquer l'homme d'Ingrid, Olga fait tout pour rendre Antoine heureux, car il le mérite. Le beau gosse décide de faire un pacte avec sa maîtresse. Il souhaite que cette parenthèse reste entre eux deux. "Je ne veux pas qu'Ingrid l'apprenne", lui glisse-t-elle. Et d’enchaîner, je peux compter sur ta discrétion". Pour Antoine, cet adultère a quelque chose d'excitant. Il en vient même à la comparer à Ingrid. "Avec Ingrid, au lit, c'est plus sauvage, animal, tandis qu'avec toi, c'est beaucoup plus romantique". Jusqu'où ira sa relation avec Olga ? Antoine avouera-t-il à Ingrid qu'il la trompée ?



Les Mystères de l'Amour, samedi à 19h50 sur TF1 !