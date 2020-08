AVANT PREMIÈRE - Les Mystères de l'Amour : Un épisode inédit disponible grâce à MYTF1 Premium

"Les Mystères de l'Amour" reviennent dès le 23 août sur TMC avec 3 épisodes inédits.

Avant-première MYTF1 Premium

De nouveaux épisodes inédits des Mystères de l'Amour arrivent sur vos écrans, le Dimanche 23 août sur TMC. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

De nouvelles aventures attendent nos héros…

Nicolas est en réanimation, toujours inconscient, suite à un nouvel accident cardiaque. Hélène attend avec angoisse les pronostics des médecins. Le comportement de José inquiète Béatrice. Elle pense qu’il a une relation avec Clémence. Stéphanie attend le résultat du test capillaire fait sur Alex. Cela lui permettrait peut-être d’innocenter la jeune fille. De son côté, Fanny réussira-t-elle à échapper aux manœuvres de Sigmund, le gourou de la secte qui veut se servir de sa célébrité pour conquérir de nouveaux adeptes ? Victor, lui, se lance dans l’écriture d’un roman sur une histoire d’amour impossible. Manuela fait la connaissance de Pascal et ne semble pas insensible à son charme. Nicky et Lou continuent de se découvrir et ne se quittent plus…