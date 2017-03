Découvrez les premières images de Xavier Delarue dans les Mystères de l'Amour !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

"Mon personnage va avoir une incidence sur la vie d’Hélène et Annette", confie Xavier Delarue en exclusivité à MYTF1. Les dimanches 2 et 9 avril prochain, l'ancien candidat de Secret Story 1 fait ses premiers pas dans la série les Mystères de l'Amour sur TMC. Pour l'occasion, le mari de Tatiana endosse le rôle d'un tueur à gages, qui s'apprête à faire du mal à... Hélène. Désireux de partager avec ses fans son personnage, le jeune homme a dévoilé sur Twitter un court passage d'un épisode à paraître dans les prochains jours. Sur les images, on aperçoit le jeune homme dans une voiture avec trois autres personnes. Posté devant chez Hélène, Xababa doit se rendre à son domicile pour réaliser ce qui ressemble être un cambriolage... Y parviendra-t-il sans se faire démasquer ?



Une expérience unique

Participer au casting des Mystères de l'Amour est une expérience unique pour Xavier Delarue. "J’ai rarement été aussi bien accueilli qu’ici. J’ai eu la chance de rencontrer Cri-Cri d'amour, Hélène, Annette… tous ces personnages iconiques qui ont bercé mon enfance, c’était un vrai bonheur", confie-t-il à MYTF1. Le jeune homme peut d'ailleurs dire merci à sa femme sans qui, cette folle aventure n'aurait pas été possible à vivre. "Ma femme était déjà en contact avec les directeurs de casting du Groupe JLA bien avant moi. Elle devait participer à la série, mais, à cause d’un souci d’emploi du temps, elle n’a pas pu", déclare-t-il. Et d'enchaîner : "Ma femme adorée a prêché pour ma paroisse. Et ça tombe bien, vu qu’ils étaient à la recherche d’un homme pour un rôle. J’ai appris mes textes toute la nuit et le lendemain j’ai passé le casting. La suite, vous la connaissez".





Rendez-vous les dimanches 2 et 9 avril pour découvrir Xavier Delarue dans les Mystères de l'Amour sur TMC.