Les derniers épisodes inédits diffusés ce week-end !

Soyez au rendez-vous samedi et dimanche à 19h50 pour découvrir les deux nouveaux épisodes inédits de la série Les Mystères de l'Amour.

Samedi et dimanche, à 19h50, vous pourrez retrouver vos personnages préférés de la série Les Mystères de l'Amour. Au programme, les deux derniers épisodes inédits ! Attention, de nombreux rebondissements seront prévus ce week-end sur TMC !

Hélène et Nicolas, toujours aussi proches ?

Qu'en est-il d'Hélène et Nicolas ? Toujours très complices, ils ne se quittent plus (depuis plusieurs épisodes déjà). Mais ce nouveau rapprochement ne plaira pas à tout le monde...

Rappelez-vous dans le dernier épisode, diffusé la semaine dernière, toute la bande découvrait la vérité concernant le couple mythique du programme. De son côté, Marie se retrouvait en grand danger ! Comment cela va-t-il finir ? Le suspense est à son comble !







Soyez au rendez-vous !

Samedi et dimanche, nous retrouverons aussi Jimmy, Stéphanie, Anthony, Bénédicte, Johanna, Mélanie, Hugo, Etienne ainsi que José, Cathy et Julien. Bref, ils seront tous au rendez-vous pour votre plus grand plaisir. Rendez-vous donc samedi à 19h50 pour "Blessures et guérissons" et dimanche même heure pour "Effacé le passé ?". Allez, plus que quelques heures avant le week-end...









Le replay de l'épisode 24, c'est par ici !