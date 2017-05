Elsa Esnoult voudrait "y croire encore" dans son nouveau clip !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

"J'voudrais y croire encore Pour t'aimer encore plus fort Encore une fois essayer De faire de mon rêve une réalité", chante Elsa Esnoult dans son dernier titre J'voudrais y croire encore. La jeune femme qui incarne Fanny dans les Mystères de l'Amour a sorti le clip qui accompagne le single pas plus tard qu'hier. Les paroles, fortes en émotion parlent d'une histoire d'amour terminée et que la jeune femme aurait aimé faire durer encore plus longtemps. Le clip se veut simple, sans fioriture. Il faut dire que le message qu'il renvoie est délicat. Armée de sa guitare, Elsa Esnoult transporte ses fans dans son univers, pop et très personnel. Plus qu'auparavant, l'artiste souhaite parler d'amour. Dans une interview accordée à Idoles Mag, la jeune femme est revenue sur son nouvel opus.

"Mon éternel sujet de prédilection, et mon favori, d’ailleurs, c’est l’amour [...] C’est d’amour dont j’ai le plus de facilité à parler. J’ai besoin de parler d’amour, parce que, comme je le dis toujours, c’est la seule chose qui nous réunit tous, qu’on évoque la joie immense qu’il peut nous procurer, ou le désarroi le plus profond dans lequel il peut nous plonger. Quels que soient nos âges, notre vie sociale, notre culture, nos religions… l’amour est la seule chose qu’on peut avoir, nous êtres humains, en commun sur cette terre", affirme-t-elle. De l'amour, dans son dernier album, il y en a. Les 13 morceaux qui composent son album sont de véritables poèmes d'amour.



Dans Les Mystères de l'Amour, Elsa Esnoult incarne Fanny. Une jeune chanteuse qui a eu une histoire d'amour avec Christian. Malheureusement pour elle, ce dernier a choisi de se marier avec Chloé en décembre. Toujours amoureuse de Cri-Cri d'amour, elle continue de composer des chansons avec lui dans le studio... Tout n'est peut-être pas perdu entre les deux anciens tourtereaux.