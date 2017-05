La love story d'Antoine et Ingrid...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

Qui l'aurait cru ? Après la mort de Doumé, Antoine était prêt à tout pour venger son maître. En se rendant au domicile d'Ingrid, la personne responsable de sa mort, le tueur à gages n'avait qu'une idée en tête : la tuer. Pour cela, il a voulu avoir une dernière explication avec la jeune femme et comprendre les raisons qui l'ont poussées à le tuer. En lui expliquant ses théories, ce dernier n'a pas hésité à la comparer à "une artiste du crime". Des mots durs à entendre pour la jeune maman qui se retrouve dans une impasse... Son secret pourrait être révélé au grand jour.

Antoine et Ingrid : le début d'une romance ?

Alors que le tueur à gages continue d'harceler la jeune femme - n'hésitant pas à braquer son arme sur elle -, cette dernière attrape Antoine par le coup et l'embrasse langoureusement. De fil en aiguilles, les deux protagonistes passent à la vitesse supérieure. Désormais, une question subsiste : "Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?" C'est d'ailleurs la question posée par Antoine allongé à côté d'Ingrid dans le lit. "A la base, j'étais venu pour te faire casquer un maximum de fric (sic), je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça", avoue-t-il à la jeune femme. "Je te vois toi maintenant, t'es une super nana, je n'ai pas envie de te laisser passer", lui lance-t-il. Et d'ajouter, "pars avec moi dans le sud, je suis recherché ici. Là-bas, je connais des gars, on serait dans un petit village à la montagne". Malgré ses réticences, la mère de famille lui promet de trouver une autre solution.

Ingrid transforme Antoine

Au fur et à mesure que la journée passe, Antoine se confie à Ingrid. Il lui explique notamment son enfance. "Mes parents étaient commerçants, j'ai fait du basket et puis j'ai rencontré deux-trois gars qui m'ont intégré dans le business", lui confie-t-il. Très vite, une complicité s'installe entre eux deux. Touchée par le jeune homme qu'elle ne connaît que très peu, la mère de famille lui propose de vivre chez elle. "Qui peut penser qu'un criminel vit paisiblement sur les lieux de son crime ?", lui demande-t-elle. Décidée à aider Antoine, elle lui propose de vivre chez elle. Pour cela, elle lui propose d'opter pour quelques changements radicaux afin qu'ils puissent vivre leur histoire d'amour au grand jour. Cela lui permettrait de continuer la mission qu'elle avait confié à Doumé... Relooké de la tête au pieds, le jeune homme peut envisager l'avenir sereinement avec Ingrid.