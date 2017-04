Les Mystères de l’Amour : bonne nouvelle, Hélène est enceinte !

Par P.H. | Ecrit pour TMC |

Il y a un heureux événement dans l’air dans Les Mystères de l’Amour. Après avoir renoué avec Nicolas suite à son divorce avec Peter Watson, Hélène est sur le point d’agrandir sa famille. Déjà mère de deux enfants adoptés avec son ex-mari, ce pilier de la série incarné par Hélène Rollès attend en effet un heureux événement. Une bonne nouvelle qu’elle a annoncée samedi à certains membres de la bande.



Alors que Nicolas et Hélène ont retrouvé José et Cathy dans leur studio photo, ces derniers proposent au couple, qui voulait partir après une discussion mettant certaines choses à plat, de "boire un coup". L’occasion parfaite pour Cathy qui veut annoncer sa grossesse. Mais José lui a coupé l’herbe sous le pied puisqu’il avait déjà prévenu son meilleur ami de cette bonne nouvelle. Nicolas a de son côté transmis l’information à Hélène. "Je suis super contente pour vous", glisse l’ex-femme de Peter. Alors que Cathy lui demande : "Et toi t’attends quoi ?", elle réplique, en regardant Nicolas : "Bon c’est le moment de vous le dire. Moi aussi je suis enceinte."

Cet heureux événement surprend José et Cathy. "Sans déconner ? Bravo toi", lance José à Nicolas. "Ce n’est pas à moi qu’il faut dire bravo, c’est à Madame", répond avec tendresse le futur papa. Sur son petit nuage, Hélène confie à Cathy que sa grossesse est "récente", "un mois environ". Ce qui réjouit la compagne de José. Et pour cause, les deux amies devraient donc accoucher "en même temps" ! De quoi resserrer encore un peu plus leurs liens.