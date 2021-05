Les Mystères de l’amour : les surprenantes retrouvailles de Johanna et de Cri-cri d'amour

Si Johanna a fait son grand retour dans la série la semaine dernière, c’est ce samedi 14 novembre 2015 à 19h45 sur TMC qu’elle fera face à celui qui a fait battre son cœur dans sa jeunesse.

C’est un événement pour tous les fans d’Hélène et sa bande. Absente depuis la saison 5 des Mystères de l’amour, Rochelle Redfield, qui incarne la pétillante Johanna, est enfin de retour dans la série diffusée le samedi et le dimanche à 19h45 sur TMC. Un retour qui, avouons-le, était attendu de pied ferme !



près une première apparition dans l’épisode diffusé samedi dernier sur TMC, Johanna va enfin retrouver toute la bande avec qui elle a passé une partie de sa jeunesse. Un moment qui marquera surtout ses retrouvailles avec Christian, alias Cri-cri d’amour, l’homme dont elle était folle pendant des années. Mais une surprise de taille attend la revenante : Christian lui annonce rapidement qu’il est en couple avec Chloé, la petite sœur d’Hélène. "Ensemble, ensemble ? Toi et Chloé ensemble ? Non mais… Félicitations…", lance Johanna visiblement décontenancée.



Pour fêter comme il se doit ce retour, toute la bande se retrouve dans la joie et la bonne humeur pour un dîner. Mais derrière les rires et les sourires, une surprise pourrait bien déstabiliser tout ce petit monde. Retrouver ses amis et parler du bon vieux temps n'est pas la seule raison de la visite de Johanna. Cette dernière, une vraie femme d’affaires, a des projets qui pourraient fragiliser et mettre en péril la Watson Holding.



Que concocte Johanna en réalité ? Réponse dans les nouveaux épisodes des Mystères de l’amour à suivre samedi 13 novembre 2015 et dimanche 14 novembre 2015 à partir de 19h45 sur TMC.



Découvrez ci-dessous un extrait de l’épisode Doubles jeux diffusé ce samedi :