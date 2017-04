Les Mystères de l'Amour : Les internautes réagissent à la prise d'otage d'Hélène !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

Une prise d'otage qui ne se passe pas comme prévue... Hier soir, TMC a diffusé un inédit des Mystères de l'Amour. Un nouvel épisode fort en rebondissements. Après avoir managé ses équipes, Ingrid décide de passer à l'étape supérieure... et d'assassiner, par le biais de Doumé et ses hommes, Hélène. Alors que Valentina, Hélène, Chloé, Peter, Annette et Roger sont en train de prendre leur thé, les hommes de Doumé pénètrent dans la maison et menacent la bande avec leurs armes. L’un des ravisseurs prend Hélène à part dans la chambre, prétextant vouloir voler son argent. Mais, pris de remords, il lui avoue la supercherie : il a été payé pour la tuer.



Soulagée, la femme de Nicolas parvient à s'échapper et regagner les siens. Dans un même temps, Valentina intervient et tire sur le meurtrier. Au salon, Peter et les autres s’en sortent avec l’aide des prouesses de l’ancien agent du KGB. Lorsque les forces de l’ordre arrivent dans la maison, tout le monde est sous le choc, dont Hélène qui ne cache pas sa peur d'une prochaine tentative.

Sur les réseaux sociaux, les fans de la série ont été nombreux à commenter la prise d'otage d'Hélène. "Ouf, j'ai eu peur pour Hélène, heureusement qu'elle n'a rien eu", "mort de trouille en voyant l'épisode... j'ai eu peur pour elle", "heureusement que la bande n'a rien eu... Ingrid a échoué", écrivent les internautes sur Twitter. Xavier Delarue, nouveau guest en charge de tuer Hélène, a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, malgré le mauvais rôle qu'il doit endosser. Tous espèrent qu'il sera présent dans les prochains épisodes. "Tu as échoué, mais j'espère qu'on te reverra", "Xavier tu as voulu tuer Hélène, mais j'espère que tu vas revenir on veut te revoir", écrivent-ils. Pour le moment, l'ancien candidat de Secret Story n'a pas dit si oui ou non il sera présent à l'antenne... Il s'est contenté d'un "peut-être" qui laisse ses fans songeurs.