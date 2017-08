Les Mystères de l'amour : Xavier Delarue, Elsa Esnoult... les acteurs s'éclatent sur le tournage !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

Les Mystères de l'amour fait sa rentrée dimanche 10 septembre à 19h50 sur TMC ! Dans deux semaines, les acteurs vous donnent rendez-vous pour suivre la suite des aventures d'Hélène et toute la bande... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les acteurs savent comment faire pour pallier l'absence d'épisodes inédits. Depuis plusieurs jours, les comédiens postent de façon régulière clichés et vidéos du tournage. Il y a tout d'abord Elsa Esnoult, qui a mis en ligne des photos de son immersion aux Etats-Unis. En effet, la jeune femme a tourné des épisodes à Nashville, dans le Tennessee. Au studio d'enregistrement, dans une décapotable, à la terrasse d'un café... L'American Dream de la star se réalise enfin ! Mieux vaut tard que jamais !



L'ancien candidat de Secret Story, Xavier Delarue sera lui aussi présent à la rentrée. Antoine, son personnage, entretient une liaison avec la dangereuse Ingrid, jouée par Carole Dechantre... Sur les réseaux sociaux, celui que l'on surnomme Xababa a posté un selfie avec sa partenaire à l'écran. "Ingrid/Antoine, la Bande & Les Mystères De L'Amour sont en "Retours de Vacances" Dimanche 10 Septembre à 19h50 sur @TMC_tv", a-t-il écrit en légende du cliché... Leur histoire d'amour évolue à mesure que l'intrigue se déroule. Que va-t-il bien se passer entre eux deux ? Réponse dans quelques jours...

Jean-Luc Azoulay, le producteur de la série Les Mystères de l'amour a partagé il y a quelques heures deux clichés du tournage. Sur les photos, on aperçoit Jimy (Tom Schacht), Olga (Macha Polikarpova) et Béné (Laure Guibert) sur une plage paradisiaque, non loin de leur foodtruck. De quoi donner encore plus envie de visionner la suite des aventures d'Héléne et ses amis... Le rendez-vous est pris dimanche 10 septembre à 19h50 sur TMC !

Visionnez le dernier épisode des Mystères de l'amour :









Tournage 🎬 " Fanny / Chloé " 🙈 #camera #tv #show #actress #work @tmc_tv @tf1 Une publication partagée par Elsa Esnoult Officiel (@elsaesnoult) le 12 Juin 2017 à 8h11 PDT





Tournage à Nashville + Enregistrement de mon 3ème Album 🇺🇸 Let's Go !! ✌🏼😁😁🎬 #american #dream #nashville #unitedstates #america #usa Une publication partagée par Elsa Esnoult Officiel (@elsaesnoult) le 15 Juil. 2017 à 18h11 PDT









Ingrid/Antoine, la Bande & Les Mystères De L'Amour sont en "Retours de Vacances" Dimanche 10 Septembre à 19h50 sur @TMC_tv ☢☠😰 #LMDLA ❤ Une publication partagée par Xavier Delarue (Officiel) (@xavierdelarue) le 22 Août 2017 à 10h11 PDT