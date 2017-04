Deux fois plus des Mystères de l'Amour à partir du samedi 15 avril !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TMC |

Vous aimez les Mystères de l'Amour ? Vous voulez en voir plus ? Eh bien, vos vœux ont été exaucés. Dès ce samedi 15 avril, votre série préférée sera de retour au rythme de deux épisodes par week-end, à 19h50 sur TMC. Il faut dire que l'intrigue est palpitante. Depuis quelques temps, Ingrid veut tout faire pour éliminer Hélène mais tous ses plans échouent un par un : empoisonnement, cambriolage qui dérape en meurtre - ce qui a conduit l'équipe de Doumé en prison - et autres menaces... La jeune femme parvient à se relever de tous ces drames, mais certains de ses proches en subissent les conséquences. Il y a quelques semaines, Annette a malencontreusement mangé un morceau du pancake empoisonné et a été conduite à l'hôpital.

Petits meurtres et gros mensonges...

Samedi 15 avril, vous avez rendez-vous pour un nouvel inédit des Mystères de l'Amour. Un épisode placé sous haute tension. Après l'échec de la dernière mission, Ingrid s’entretient en cachette avec Doumé car elle le sent, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se fasse démasquer. Pendant ce temps, Laly propose à John d’inviter Lucky à dîner. Seulement, ce dernier lui apprend qu’il a toujours tenté de lui voler ses conquêtes. Il commence à avoir de sérieux doutes quant à la fidélité de Laly. Et si cette dernière était intéressée par son ami ? Enfin, Peter cherche tous les prétextes possibles pour parler à Hélène seul à seul...

... Horrible découverte

Dimanche 16 avril, vous avez rendez-vous à 19h50 pour un nouvel inédit des Mystères de l'Amour. Après avoir passé la nuit ensemble, Jimmy et Bénédicte doivent trouver une nouvelle excuse à donner à Stéphanie et Anthony. John, quant à lui, est très inquiet : Laly n'est pas rentrée de la nuit. Après une nouvelle dispute avec Cathy, José se réveille dans les bras de Sylvain...

Retrouvez les Mystères de l’Amour samedi 15 avril, et dimanche 16 avril à 19h50, sur TMC !