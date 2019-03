AVANT-PREMIÈRE : Les Mystères de l'Amour fêtent leur 500ème épisode, en exclu sur MYTF1 !

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TMC |

Les Mystères de l'Amour, c'est aujourd'hui : 8 ans de diffusion, 20 saisons, + de 1000 comédiens et 20 personnages récurrents. LMA, c'est aussi + de 20 000 minutes de série et + de 50 épisodes tournés chaque année. Entre les téléspectateurs et Les Mystères de l'Amour, c'est une belle histoire de fidélité qui n'est pas prête de s'arrêter ...

Venez découvrir le 500ème épisode des Mystères de l'Amour, samedi 16 mars à 19h50 sur TMC.

Avant-première

Dès aujourd'hui, découvre l'épisode anniversaire en avance grâce à MYTF1 Premium. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le 500ème épisode inédit de la série sans plus attendre et ce, pour une durée de 7 jours !