Avant-première - Les mystères de l'amour - S29 E19 - Rentrée mouvementée

Alors que Laly et José profitent de leurs derniers moments de vacances en tête-à-tête, le retour de vacances d’Ingrid et une visite pour le moins impromptue viennent contrecarrer leurs plans… De leur côté, Jimmy et Olga ont eux aussi une bien mauvaise surprise en retrouvant leur water sports après la fermeture estivale.Pendant ce temps, Fanny et Christian viennent de débarquer à Nashville pour enregistrer le nouvel album de la jeune chanteuse, mais d’étranges individus semblent s’intéresser de près à leurs moindres faits et gestes…