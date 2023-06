Olga et Sylvain viennent prêter main forte à Jimmy et Nicolas dans leur enquête pour tenter de sortir José de prison. Christian invente un prétexte pour ne pas accompagner Fanny à sa séance de dédicace et se rend à son rendez-vous avec le Docteur Dumont. Jeanne fait appel à une de ses vieilles connaissances pour retrouver le ravisseur de Léo.