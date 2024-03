Avant-première - Les mystères de l'amour - S34 E05 - Message en plein vol

Jeanne, Gabriella et Ingrid continuent leurs investigations pour retrouver Peter. Cette dernière retrouve une vieille connaissance. Fanny est invitée au prestigieux défilé des Forrester à Los Angeles. Laly et Raphaël se rapprochent doucement. José présente ses mannequins à Nicolas.

