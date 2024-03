Avant-première - Les mystères de l'amour - S34 E09 - Décision inattendue

Cathy et Béatrice reçoivent au petit matin la visite surprise de José Da Silva. Et surprise, ce dernier n’est pas un inconnu pour Julien. De retour chez Pierre, Jeanne découvre que son mari n’a visiblement pas passé la nuit seul. A Los Angeles, Fanny enregistre des versions anglaises de ses nouvelles chansons.

