Avant-première - Les mystères de l'amour - S34 E12 - Dîners intimes

Eve et Peter s’inquiètent pour Juan qui ne donne plus de nouvelles. A Los Angeles, Fanny assiste au défilé de mode des Forrester. Bénédicte reçoit la visite surprise de Bruno, son premier amour de jeunesse. Julien révèle à Cathy qu’il est tombé amoureux d’un autre garçon et qu’il trompe Samuel.

En savoir plus sur Hélène Rolles ou Patrick Puydebat