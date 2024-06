Avant-première - Les mystères de l'amour - S34 E21 - Changement de vie

Jimmy n’apprécie guère le nouvel emploi du temps de Bénédicte qui partage ses journées entre le watersports et l’atelier de création de bijoux. Ingrid et Nicolas se réveillent dans un endroit inconnu au milieu de la campagne. Fanny fait la connaissance d’Adeline.

