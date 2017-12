Découvrez les premières images inédites de "Les Mystères de Noël"

Ne manquez surtout pas cet épisode inédit qui aura lieu le dimanche 17 décembre à 21h sur TMC. On vous propose de découvrir les images exclusives du making of du prime spécial "Noël" 2017. Dans une ambiance chaleureuse, vous découvrirez des histoires intrigantes, de surprise et pleines de rebondissements ! Toute l'équipe vous attend autour du sapin pour ce moment exceptionnel ! Retrouvez également tous les week-ends, les épisodes inédits des "Mystères de l'amour" à 19h50.