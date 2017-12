Hélène et les garçons : 25 ans de mystères et d'amour

Au début des années 90, AB Productions lance avec un succès énorme plus d'une dizaine de sitcoms dont la plus célèbre Hélène et les garçons attire chaque soir sur TF1 entre 4 et 6 millions de téléspectateurs de 1992 à 1994. La série connaît deux suites, la première, une autre sitcom intitulée Le miracle de l'amour puis une série tournée en extérieur à Saint-Martin, Les vacances de l'amour qui s'arrête en 2004.Début 2011, les héros de Hélène et les garçons sont de retour dans la suite de leurs aventures : Les mystères de l'amour.Retour sur un incroyable succès télévisuel, un véritable phénomène de société, une saga qui fête ses 25 ans en 2017.Ce documentaire de 90 minutes se propose de revenir sur le phénomène des sitcoms qui a marqué la télévision des années 90 et plus particulièrement celui d'Hélène et les garçons grâce à des images d'archives et d'autres images plus rares voire complètement inédites.Retour sur un succès qui a enthousiasmé autant qu'il a créé des polémiques.Témoignages de la jeune génération de comédiens, animateurs, chanteurs qui fait partie de ce qu'on peut appeler la " Génération Hélène et les garçons ". Portraits des acteurs principaux de la série. Quel a été leur parcours? Quelle est leur vie aujourd'hui au-delà des plateaux de tournages, leurs expériences diverses ? Comment ont-ils vécu le triomphe mais aussi les années de silence médiatique ?Entre amour, séparations, rencontres, expériences professionnelles et intrigues policières, la vie de cette inséparable bande de copains riche en péripéties continue 25 ans après leurs premières aventures… Immersion dans les coulisses de la série dont le succès est toujours au rendez-vous.