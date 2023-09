Les mystères de l'amour - S01 E01 - L'impossible retour

Jeanne revient alors qu'elle n'avait donné aucune nouvelle depuis des années. Après avoir appris à Nicolas qu'elle vient de faire trois ans de prison pour vol en s'accusant à la place de son frère, elle se fait agresser par deux inconnus en sortant de la péniche de Nicolas. José, qui a pris des renseignements auprès d'une amie qui travaille à la PJ, révèle à Nicolas qu'en réalité, Jeanne vient de s'échapper de prison où elle purgeait une peine de quinze ans pour le meurtre de son compagnon... Olga, l'ex-compagne de Peter Watson, devenue l'amie de Bénédicte, attend un enfant. Elle ne sait pas qui en est le père. Or, les deux pères présumés se sont croisés incidemment et, pour éviter tout problème, Olga demande à Bénédicte de se faire passer pour la maîtresse de l'un aux yeux de l'autre. Christian est à la dérive. Criblé de dettes, il n'accepte pas de vivre aux crochets d'Angèle, sa petite amie, et se met à boire. De son côté, Angèle, harcelée par son patron, claque la porte de son travail et se fait engager comme hôtesse dans la boite de nuit d'Ingrid, la compagne de Nicolas depuis trois mois. Nicolas, qui s'est fait également agresser après la visite de Jeanne, demande à Ingrid de prendre des renseignements auprès du milieu de la pègre qu'elle côtoie, en tant que patronne de boîte de nuit. Ingrid lui apprend que le compagnon de Jeanne, qu'elle a tué, était un trafiquant de drogue et que Jeanne a volé une importante cargaison au gang des Colombiens qui, maintenant, est à sa recherche. En planque près de la péniche de Nicolas, les malfaiteurs enlèvent Olga venue rendre visite à son ami...