Les mystères de l'amour - S01 E02 - Délivrance

Olga a été enlevée par les hommes de la mafia colombienne. Nicolas et José se mettent à sa recherche mais c'est Jeanne, avec la complicité de Rudy, qui parvient à la délivrer en lui faisant promettre de garder le silence et de faire croire à Nicolas et ses amis qu'elle est parvenue seule à échapper à ses ravisseurs. Bénédicte fait la connaissance de Franck, un jeune peintre qui lui demande de faire son portrait. Alors que Christian file le parfait amour avec Angèle, qui a repris son emploi de secrétaire, une visite fait voler en éclats cette belle harmonie : Eve, la jeune soeur de Peter Watson, se présente au domicile de Christian. En revenant de son bureau, Angèle les surprend dans les bras l'un de l'autre et s'enfuit. Eve annonce à Christian qu'il est papa de Fleur, leur petite fille, qui a été conçue lorsqu'ils se sont connus il y a dix ans à Love Island...