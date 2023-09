Pierre se montre de plus en plus entreprenant envers Angèle et la couvre de petites intentions. Ingrid propose à Nicolas un plan machiavélique pour faire tomber Ricardo, ce qui ne manque pas de le troubler. Laly invite Jimmy à un premier rendez-vous galant. Cette soirée leur réserve bien des surprises. Bénédicte rencontre les amis de Franck et commence à avoir des doutes quant à leur relation...