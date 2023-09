Les mystères de l'amour - S01 E13 - Retours imprévus

Deux mois plus tard, Jeanne sort enfin de prison. Nicolas et Rudy sont là pour l'accueillir. Johanna rend une visite surprise à Christian, à qui elle explique les vraies raisons de son exil au Texas. Christian et Johanna tentent de raviver la flamme... Marine vient annoncer une terrible nouvelle concernant Franck à Bénédicte. A son travail, Angèle apprend qu'elle est l'objet de rumeurs au sujet de sa relation étrange à son patron, M.Barnier. Elle doit prendre une décision...