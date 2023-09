Les mystères de l'amour - S01 E14 - Confessions

Hélène est de retour en France après avoir s'être occupée d'un orphelinat en Ethiopie avec l'association 'La chaîne de l'espoir'. Elle retrouve Jeanne et toute la bande avec plaisir. De leurs côtés Laly et Jimmy sont de plus en plus proches, leur relation évolue... Bénédicte prend une grave décision concernant José, au risque de choquer ses amis. Angèle prend conscience de la folie de son patron Pierre Barnier et va se réfugier chez Christian. Alors que la bande d'amis doit se retrouver pour dîner au restaurant de Bénédicte, Hélène reste injoignable...