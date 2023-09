Pierre séquestre Angèle dans une maison isolée à la campagne. Il ne peut supporter l'idée de vivre sans elle et envisage le pire pour ne plus jamais en être séparé... Jeanne tente de localiser Angèle grâce à son portable... Laly fait la connaissance de Franck, le jeune amant de Bénédicte et met tout en oeuvre pour en apprendre un peu plus sur l'amoureux...