Les mystères de l'amour - S01 E18 - In extremis

Nicolas, Jeanne et Christian sauvent Angèle in extremis des griffes de Pierre. Christian souhaite repartir sur de nouvelles bases avec sa petite amie. Pour qu'Angèle puisse enfin quitter son travail de serveuse chez Ingrid, Christian cherche un moyen simple et rapide de subvenir aux besoins du couple... Rudy n'est pas insensible aux charmes de Chrystale, mais les intentions de la jeune femme ne sont pas très claires... De son côté, Hélène se rapproche de plus en plus de Philippe, son collègue de la Chaîne de l'espoir...