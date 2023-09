Les mystères de l'amour - S01 E19 - Nouveau départ

Tout juste libéré de prison, Ricardo retrouve Ingrid. Les deux ex-amants reprennent leur relation et s'allient de nouveau pour retrouver la drogue cachée par Jeanne... Cette dernière a fait succomber Rodolphe, l'un des meilleurs amis de Franck, qui semble bien décidé à la séduire coûte que coûte... En quête d'indépendance financière pour Angèle et lui, Christian devient escort-boy et passe la soirée avec une femme d'âge mûr. Plus à l'aise financièrement et convaincue par Christian, Angèle donne sa démission à Ingrid... De leur côté, Laly et Jimmy poursuivent leur idylle et passent leur première nuit ensemble...