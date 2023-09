Les mystères de l'amour - S01 E20 - Troublante investigation

Rudy est arrêté par la police, accusé de viol par Chrystale. Convaincue de son innocence, Hélène remue ciel et terre pour l'aider... Ingrid et Ricardo inventent un nouveau stratagème pour manipuler Jeanne et ses amis et ainsi découvrir où cette dernière aurait caché la drogue subtilisée aux Colombiens... Marine, l'ex-petite amie de Franck, ne supporte pas que le jeune homme l'ait quittée pour Bénédicte et tente le tout pour le tout... De son côté, la chance semble enfin sourire à Christian : un producteur se propose de produire son disque. Fou de joie, il prend une décision qui risque de changer sa vie.