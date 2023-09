Après avoir lourdement accusé Rudy, Chrystale accepte enfin de faire la lumière sur la nuit où elle aurait subi un viol. De leur côté, Hélène et son collègue Philippe se rapprochent de plus en plus. Ricardo et Ingrid mettent en place un plan pour tenter de récupérer la cargaison de drogue. Mais celle-ci a disparu de la cachette où Jeanne l'avait dissimulée...