Les mystères de l'amour - S01 E03 - Dérives

Jeanne apprend à Rudy que Cédric, pour le meurtre dont elle est accusée, est en réalité son demi-frère et non pas son amant comme on le pensait. Franck, le jeune peintre qui faisait le portrait de Bénédicte, lui a avoué son amour. Béné ne semble pas insensible au charme du jeune homme... Angèle qui a surpris Eve Watson dans les bras de Christian a disparu. Bouleversé d'avoir appris qu'il avait eu une petite fille avec Eve dix ans auparavant et sans nouvelle d'Angèle, Christian se remet à boire. Julien, éconduit par Ingrid qui l'a quitté pour Nicolas, perd la tête, poursuit son rival et finit par le menacer avec un revolver...