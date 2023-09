Les mystères de l'amour - S01 E05 - Mensonges

Eve Watson a décidé de reconquérir Christian. Elle lui fait croire qu'elle est entre la vie et la mort et qu'il faut qu'il s'occupe de Fleur, leur petite fille dont elle a inventé l'existence et qui vivrait à Dubaï. Bénédicte poursuit sa romance avec le jeune Franck alors que José, qui s'est laissé convaincre par Nicolas et Jimmy, est retourné à la maison. Pour aider Nicolas, toujours sur les traces de Jeanne, Ingrid entreprend de séduire Ricardo, un des dirigeants de la mafia colombienne au moment où les hommes de Ricardo relâchent Rudy qui était tombé entre leurs mains. Rudy rejoint Jeanne qui l'attendait dans un véhicule à l'extérieur du repaire. S'en suit une course-poursuite pendant laquelle Jeanne se fait blesser à l'épaule. Rudy appelle Nicolas à son secours...