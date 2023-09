Les mystères de l'amour - S01 E06 - Ultimatum

Alerté par Rudy, Nicolas a retrouvé Jeanne mais elle a reçu une balle dans l'épaule et Nicolas, par prudence, l'emmène se faire soigner chez Gérald, un ami vétérinaire. Ricardo a découvert qu'Ingrid cherchait elle aussi à retrouver Jeanne et la séquestre dans son appartement. La jeune femme joue de ses charmes et parvient à séduire le Colombien mais Ricardo envoie quand même un ultimatum à Nicolas : il lui rendra Ingrid contre Jeanne. Pierre, le patron d'Angèle, emmène un de ses clients dîner au club d'Ingrid et tombe nez à nez avec Angèle. Jimmy, José et Christian passent eux aussi la soirée au club. Pendant que Christian est seul à table, Jimmy fait la connaissance d'Angèle et José lui apprend que la jeune fille est la compagne de Christian mais les deux amis décident de garder le silence. Angèle parvient une fois de plus à rentrer avant que Christian ne découvre son activité nocturne.