Les mystères de l'amour - S01 E07 - Sacrifice

Bénédicte poursuit sa romance avec le jeune Franck. Eve Watson a inventé un nouveau mensonge pour récupérer Christian. Après lui avoir annoncé qu'il était le papa de Fleur, leur petite fille, elle lui fait croire que, victime d'un grave accident de la route, elle est entre la vie et la mort et que son frère lui a envoyé un jet médicalisé pour la rapatrier à Dubaï, afin de revoir Fleur pour la dernière fois. Elle fait parvenir un billet d'avion à Christian pour qu'il la rejoigne. Angèle, à qui Christian a tout avoué, en parle à Pierre, son patron, à qui elle demande son après-midi pour accompagner Christian à l'aéroport... Pendant ce temps, Ingrid qui a été enlevée par Ricardo, le responsable en France de la mafia colombienne, est devenue sa maîtresse et semble prendre un réel plaisir à ses conditions de détention. Ses amis qui la croient en danger, la recherchent ardemment. De son côté, pour sauver Ingrid, Jeanne décide de se livrer aux Colombiens en leur apportant un échantillon de la drogue que son frère avait cachée et elle promet à Ricardo qu'elle lui remettra la totalité de la cargaison lorsqu'ils auront libéré Ingrid...