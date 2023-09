Les mystères de l'amour - S02 E01 - Un étrange locataire

José, fraichement séparé de Béné, se console dans les bras d'Ingrid mais se retrouve au chômage. Ce dernier propose à Nicolas d'investir dans une maison de campagne pour la transformer en chambre d'hôtes. Hélène, toujours très engagée dans l'Association " La chaîne de l'Espoir ", accueille Tim, un enfant ivoirien, venu se faire opérer en France. Philippe, son collègue à l'association, paraît toujours amoureux d'elle et semble décider à tenter sa chance. Cependant, ce dernier voit Ingrid, son ancienne étudiante, revenir à la charge. Ils ont un passé mystérieux en commun que Philippe ne voudrait pas voir resurgir à la surface. Laly et Tom filent le parfait amour mais les nombreuses incartades et maladresses de Laly mettent en péril son couple et surtout sa carrière de journaliste people. Christian, fidèlement soutenu par Angèle, pense que sa carrière musicale va enfin décoller. Nicolas et Jeanne apprennent qu'ils sont expulsés de la péniche.