Les mystères de l'amour - S02 E02 - Surveillance rapprochée

Conscient qu'il ne pourra pas conserver sa péniche, Nicolas considère de plus en plus la proposition de José d'acheter la maison de campagne. Toujours obnubilée par Philippe, Ingrid décide de le faire surveiller et demande à Tonio, un de ses contacts malfrats, d'installer une vidéosurveillance au domicile et au travail de Philippe. Christian s'aperçoit qu'Eve se joue de lui pour la sortie de son album et préfère prendre du recul en rejoignant le projet de José et Nicolas. En attendant de débuter les travaux, toute la bande se retrouve dans cette vieille bâtisse. Mais elle ne semble pas aussi calme et inhabitée que notre bande de copains le pense...