Les mystères de l'amour - S02 E03 - Comme un miracle

Toute la bande fait la connaissance de Marthe, la propriétaire de la maison dans laquelle José veut créer des chambres d'hôtes. Vieille dame seule et sans famille, Marthe se prend d'affection pour José et ses amis et leur facilite les démarches pour reprendre sa maison... José, Jeanne, Nicolas et Christian décident de passer une première nuit dans leur nouveau repaire. Ils sont bientôt rejoints par Hélène, Tim et Rudy, un incendie s'étant déclaré dans l'appartement de ce dernier... Franck avoue à Léa, la fille de Bénédicte, qu'il s'apprête à quitter sa mère. La petite fille est très touchée par cette nouvelle...