Les mystères de l'amour - S02 E04 - Manipulation

Laly et Jimmy qui tentent de rejoindre leurs amis dans leur nouvelle maison se perdent sur la route. Ils entendent des cris de détresse en pleine campagne dans la nuit... Jeanne et Hélène découvrent la présence de la mystérieuse locataire dans la maison : elle s'appelle Lucile et recherche sa soeur qui a disparu. La jeune fille n'avait pas d'autre endroit où se loger et s'était cachée là en attendant une autre solution... Toute la bande l'accueille les bras ouverts pour la nuit, en particulier Christian... De son côté, Rudy découvre que Chrystale n'a pas abandonné son métier d'escort girl malgré leur relation... Ingrid invente un nouveau stratagème avec l'aide de Tonio pour piéger Philippe...