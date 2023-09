Les mystères de l'amour - S02 E06 - Retournements

A la recherche de ses clefs de voiture, José, bien épaulé par Nicolas et Jimmy, découvre qu'à quelques mètres de la maison, Antoine, Sean et Fanny, 3 jeunes copains, répètent dans un local. Beaucoup d'émotions et de merveilleux souvenirs remontent à la surface pour José et Nicolas. Lucile, la jeune fille qui habitait la maison avant l'arrivée de la bande de copains, avoue enfin que sa soeur a disparu depuis trois mois. Terrassé par son échec professionnel, Christian baisse les bras, mais Angèle est bien décidée à se battre pour qu'il poursuive sa carrière. Malgré les refus catégoriques de Philippe, Ingrid met tout en oeuvre pour le reconquérir. Olga est persuadée que Bénédicte ne pourra oublier Franck que dans les bras d'un autre. Elle use d'un stratagème pour lui présenter Boris.