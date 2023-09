Les mystères de l'amour - S02 E07 - Disparition

Dans la maison de campagne, la vie de la bande de copains n'est pas aussi calme qu'elle ne l'espérait. Elle reçoit une lettre anonyme lui demandant de quitter la maison au plus vite. Noémie reste toujours introuvable. Christian, Nicolas, José et Lucile décident de rendre visite au propriétaire de la ferme bio. Mais une fois sur place, Virgile, le propriétaire, leur apprend que Noémie a travaillé pour lui mais a subitement disparue, il y a quelques semaines De son côté Rudy est toujours sans nouvelle de Crystale et commence a avoir de sérieuses inquiétudes. Elle ne répond pas à son téléphone et sa propriétaire lui confie qu'elle a rendu ses clés et vidé son appartement le matin même en compagnie d'un homme. Mais en réalité, c'est Ingrid qui se cache derrière cette disparition et fait en sorte qu'on ne la retrouve jamais...