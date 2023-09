Les mystères de l'amour - S02 E08 - La traque

Après leur visite à la ferme bio, la bande a de nombreuses suspicions sur l'activité réelle de cette ferme. Selon elle, ce centre de réinsertion n'est qu'une façade pour abriter une secte. Lucile, totalement démoralisée, tente d'embrasser Christian mais ce dernier l'éconduit en lui expliquant qu'il est amoureux de sa fiancée. De son côté, Angèle est totalement troublée par le baiser d'Ingrid, sa patronne au club. Ingrid contacte un de ses amis, directeur de radio, pour comprendre la raison pour laquelle le single de Christian et Angèle ne retient pas l'attention des professionnels du milieu. Elle découvre que la production interdit la diffusion, mais décide de cacher cette information à Angèle. Noémie parvient enfin à s'échapper de la pièce où elle était retenue prisonnière. Quand Virgile et ses filles s'en aperçoivent, ils organisent une battue dans les bois. La nuit tombée, Noémie, dans la panique, se fait repérer par une des filles. Au moment où Virgile la rattrape sur la route obscure, Angèle arrive en voiture et provoque un accident...