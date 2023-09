Les mystères de l'amour - S02 E09 - Une attente insoutenable

Christian s'inquiète de ne pas voir arriver Angèle. Pour cause, celle-ci est allongée sur un lit dans une chambre de la ferme bio, inconsciente. Virgile demande à ses filles de faire disparaître toutes les traces de l'accident de voiture d'Angèle. Christian fait une ronde pour tenter de la retrouver mais passe à côté des débris sans les apercevoir. Ingrid charme Philippe du mieux qu'elle peut et passe la soirée et la nuit avec lui. Tard le soir, Lucile aperçoit Jeanne et Jimmy en train de s'embrasser. Virgile injecte un anesthésiant dans la colonne vertébrale d'Angèle, et lorsqu'elle se réveille, totalement paniquée, ses jambes sont paralysées...