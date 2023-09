Les mystères de l'amour - S02 E10 - Attirance réciproque

Laly est très excitée car on vient de lui proposer de passer des essais pour devenir animatrice télé dans une émission people. Alors que Christian, José et Nicolas font des rondes dans l'espoir de trouver Angèle, Christian reçoit un SMS d'elle lui annonçant qu'elle rompt avec lui. Ce que Sébastien ignore, c'est que ce texto a été rédigé par Virgile. Angèle est toujours dans la ferme de Virgile, totalement amnésique. Virgile continue de lui injecter un anesthésiant pour qu'elle imagine qu'elle est toujours paralysée. Jeanne avoue à Rudy avoir embrassé Jimmy et lui confie l'attirance folle qui l'anime.