Les mystères de l'amour - S02 E11 - Séduction malhonnête

Laly est folle de joie, elle a obtenu avec brio son travail pour devenir chroniqueuse people, et en plus le producteur a un réel coup de coeur pour elle. Noémie est finalement asservie par Virgile, qui après une nuit d'amour, lui demande de faire rentrer sa soeur Lucile dans leur secte. Ingrid demande à Marion de séduire José afin de le repousser un peu plus tard pour être totalement disponible pour Philippe. Alors que Tim joue dehors avec Jimmy, celui-ci est victime d'un malaise, Hélène et Nicolas l'emmène d'urgence à l'hôpital. Jeanne retrouve Jimmy après avoir ramenée ses dernières affaires de la péniche, ils ne résistent pas et s'embrassent à nouveau.