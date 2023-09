Les mystères de l'amour - S02 E12 - Espionnage

Angèle, toujours désorientée, retrouve petit à petit la mémoire et des visions de son passé, avec l'aide de Virgile. Noémie est revenue dans la maison de campagne avec sa soeur, mais elle ment à la bande sur ses agissements durant son absence ainsi que sur l'enlèvement dont elle a été victime. Plus tard, elle passe un coup de fil à Virgile pour le tenir informé, celui-ci demande des détails sur les personnes de la bande et dit a Noémie qu'il doit récupérer des papiers importants lui appartenant dans la maison. José essaye de trouver du réconfort auprès de Bénédicte après sa rupture avec Ingrid, mais cette dernière est bien occupée à répondre aux SMS endiablés de Julien. Nicolas et Jimmy tente de réconforter Christian, toujours sous le coup du texto d'Angèle qui mettait fin à leur relation. Laly, en route pour la maison de campagne n'en croit pas ses oreilles, c'est la chanson de Christian qui est entrain de passer à la radio, elle s'empresse de le dire à Christian.